Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует в ближайшие два года модернизировать автоматизированную информационную систему (АИС РСА). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.



И.Юргенс отметил, что АИС РСА создавалась для информационного обеспечения возможности заключения электронного договора ОСАГО, осуществление компенсационных выплат, осуществления ПВУ, применения КБМ, анализа экономической обоснованности страховых тарифов, взаимодействия со страховщиками, заключившими договоры страхования средств наземного транспорта с потерпевшими, контроля за осуществлением ОСАГО.



"Однако за последнее время в систему РСА было привнесено много новаций, и она уже не в полной мере отвечает заявленным на этапе создания целям. 2017 год стал годом значительных законодательных изменений, которые требуют IT-доработок для базы АИС РСА в короткие сроки, существенно увеличивая на неё нагрузку. Мы неоднократно говорили и предупреждали, что эти новации нужно вносить с большим переходным периодом", - сказал И.Юргенс.



Первым таким законодательным изменением стало вступление в силу нормы об обязательном заключении договоров ОСАГО в электронном виде. "С запуском е-ОСАГО были предъявлены очень серьезные требования, которые пришлось реализовывать в короткие сроки, это замедляет работу АИС РСА", - подчеркнул И.Юргенс.



В конце апреля 2017 года была запущена реформа ОСАГО в виде приоритета натурального возмещения ущерба. Отражение этих процессов тоже требует IT-решений как для страховых компаний, так и для информационной базы союза.



Третьим нововведением, на которое не было времени для подготовки, стало вступление в силу нормы о распространении системы ПВУ на коллективные ДТП. "Это нововведение неожиданно появилось в ходе рассмотрения поправок о натуральном возмещении, и оно вступило в силу через несколько месяцев. Но такие изменения все же требуют значительной подготовки, ведь страховщикам и РСА приходится сильно менять систему взаиморасчетов по ПВУ", - пояснил И.Юргенс.



Реализация всех этих изменений ведет к тому, что число запросов в базу АИС РСА возрастает, это дает дополнительную нагрузку на нее, поэтому периодически происходят затруднения в работе сервисов.



"Мы работаем с запросами, делая выгрузки данных. Но любой запрос в систему обрабатывается поочередно. И если таких запросов много, то выстраивается "очередь", работа замедляется, и это сказывается на скорости функционирования сервисов. IT-решения, которые позволяли бы системе работать более четко и которые постоянно внедряются, не успевают за нововведениями. Мы стараемся оптимизировать все процессы, и доступность сервисов иногда ограничивается в основном в ночное время", - сказал он.



Кроме того, недавно была запущена система "Е-Гарант", чтобы обеспечить бесперебойное заключение договоров ОСАГО в электронном виде. Она дает дополнительную нагрузку на работу АИС РСА.



И.Юргенс сообщил, что президиумом РСА принято решение о создании АИС ОСАГО на базе АИС РСА, то есть о модернизации системы, на которую планируется направить около 1 млрд руб. в течение двух лет.



"AK&M" от 03.10.2017