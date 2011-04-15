Ингосстрах выплатил страховое возмещение российскому банку в размере 4.4 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение крупному российскому банку в размере 4.4 млн руб. в связи с хищением денежных средств из банкомата. Страховой случай произошёл в июле 2017 года в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Ингосстраха.



Имущество клиента, включая банкоматы, информационно-платёжные терминалы, автоматизированные депозитные машины и наличные денежные средства, было застраховано в Ингосстрахе от рисков внезапного и непредвиденного воздействия на него извне, от рисков уничтожения, пропажи или повреждения, а также других рисков. Договор был заключен на 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 03.10.2017