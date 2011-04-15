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03/10/2017
15:01

"Газпром нефть" внедрила высокотехнологичные методы бурения на Арчинском месторождении

"Газпром нефть" успешно применила технологию бурения на депрессии, которая позволяет добывать нефть уже во время строительства скважины. Её использование на Арчинском месторождении "Газпромнефть-Востока" помогло дополнительно вскрыть 15 трещин с нефтью, что в семь раз превышает результаты традиционных методов бурения, говорится в сообщении компании.

Дебит новой скважины – 160 т сырья в сутки – более чем вдвое превосходит средние показатели аналогичных скважин и полностью окупает затраты на привлечение сложного высокотехнологичного сервиса.

При традиционном методе бурения давление жидкости в скважине выше пластового, поэтому буровой раствор уходит в трещины пород и частично блокирует поступление нефти в скважину.

Задачу поглощения буровой жидкости решила технология "Бурение на депрессии". Суть технологии заключается в закачивании бурового раствора с таким же давлением, как в пласте или немного меньшим, что позволяет избежать поглощения раствора. Обеспечение баланса давления – сложная технологическая операция, и для ее выполнения потребовалось мобилизовать находившееся на хранении в Финляндии, ОАЭ и Ираке оборудование общим весом более 400 т.

Бурение на депрессии дороже традиционного. В то же время используемое в технологии оборудование позволяет вводить скважины в эксплуатацию в течение 2 суток после окончания бурения – в 8 раз быстрее, чем обычно.

После работ на Арчинском месторождении технологию протестируют в карбонатных коллекторах других активов "Газпром нефти": в "Газпромнефть-Востоке", "Газпромнефть-Оренбурге" и Восточной Сибири. Работа с карбонатными коллекторами – одно из 9 направлений Технологической стратегии "Газпром нефти".

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и его дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.

"AK&M" от 03.10.2017
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