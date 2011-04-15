Telia Company продала 6.2% акций МегаФона

Шведско-финский холдинг Telia Company завершил продажу 38.5 млн акций МегаФона. В рамках сделки стоимость одной акции МегаФона составила 585 руб., что на 8.45% ниже цены закрытия торгов на Московской Бирже в понедельник, сообщает "Коммерсант".



После заявления о продаже акций бумаги МегаФона на открытии торгов на Московской Бирже снизились на 7.5%.



Размещение проходило по ускоренной процедуре, следовало из сообщения Telia Company в понедельник. Там же говорилось, что шведско-финский холдинг планировал продать 35 млн акций МегаФона и что сделка будет закрыта 5 октября. Но вчера вечером книга заявок на покупку акций была заполнена на весь возможный объём. Поздно вечером стало известно, что холдинг готов продать 38.5 млн акций МегаФона.



После сделки доля Telia Company в МегаФоне снизится примерно до 19%, говорится в её сообщении, и эта инвестиция будет классифицироваться как финансовая.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Прибыль ПАО "Мегафон" за I квартал 2017 года по МСФО упала в 2.1 раза до 4.179 млрд руб. с 8.766 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15% до 86.254 млрд руб. с 75.15 млрд руб. Операционная прибыль составила 13.364 млрд руб. против 15.56 млрд руб. (-1%). Прибыль до налогообложения упала в 2.12 раза до 5.396 млрд руб. с 11.429 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2 раза до 5.169 млрд руб. с 12.014 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.7% до 68.944 млрд руб. с 69.453 млрд руб., валовая прибыль - на 22% до 22.575 млрд руб. с 29.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.451 млрд руб. с 15.356 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 03.10.2017