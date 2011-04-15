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03/10/2017
15:42

Рособоронэкспорт предоставит авиакомпании "Прогресс" заём на 6.096 млрд руб

Совет директоров ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" 2 октября одобрил договор займа, заключаемый с АО "Рособоронэкспорт". Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно договору Рособоронэкспорт предоставляет авиакомпании "Прогресс" заём в размере 6.096 млрд руб. на срок до 1 декабря 2017 года под 6% годовых.

Цель привлечения заёмных средств - исполнение госконтракта.
ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ИНН 2501002394), входящее в ОПК "Оборонпром", специализируется на выпуске спортивных самолётов, а также выпускает по заказам Минобороны боевые вертолёты Ка-50 "Чёрная Акула" и Ка-52 "Аллигатор" разработки КБ Камова. Является одним из предприятий АО "Вертолёты России".

Чистый убыток авиакомпании "Прогресс" за первое полугодие 2016 года по МСФО увеличился в 2.88 раза до 3.192 млрд руб. с 1.108 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 1.46% до 5.063 млрд руб. с 4.99 млрд руб., операционный убыток - в 3.99 раза до 2.22 млрд руб. с 556 млн руб., убыток до налогообложения - в 4.28 раза до 3.632 млрд руб. с 848 млн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток авиакомпании "Прогресс" за первое полугодие 2017 года по РСБУ снизился на 19.29% до 1.361 млрд руб. с 1.687 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.57% до 217.128 млн руб. с 213.775 млн руб., убыток от продаж - на 6.03% до 731.941 млн руб. с 690.298 млн руб., убыток до налогообложения уменьшился на 21.37% до 1.655 млрд руб. с 2.105 млрд руб.





"AK&M" от 03.10.2017
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