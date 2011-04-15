Газпром с начала года увеличил поставки газа в Сербию на 31.7%

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич обсудили текущие и перспективные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Речь, в частности, шла об экспорте в Сербию российского газа и его хранении на территории республики. Отмечено, что по итогам 9 месяцев объём поставок на 31.7% превосходит показатель за январь-сентябрь 2016 года.



Отдельное внимание было уделено перспективам развития газотранспортной системы республики в рамках "дорожной карты", подписанной в июне текущего года.



Государственное предприятие "Сербиягаз" — партнёр Газпрома в Сербии — занимается транспортировкой, хранением и распределением газа на территории республики.



В 2013 году подписан контракт на экспорт российского газа в Сербию в течение 10 лет. В 2016 году Газпром поставил в Сербию 1.75 млрд куб. м газа — на 4.3% больше, чем в 2015 году.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.







"AK&M" от 03.10.2017