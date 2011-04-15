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03/10/2017
17:47

Врио главы Дагестана назначен В.Васильев

Президент РФ Владимир Путин принял решение назначить временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом он сообщил на встрече в Кремле.

"Я Вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от Вас и от того, что произойдёт за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан – это многонациональная республика в лице депутатов госсовета Дагестана", - сказал В.Путин.

В.Васильев занимает пост зампредседателя Госдумы, главы фракции "Единая Россия".

Предыдущий глава Дагестана Р.Абдулатипов написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

О грядущей отставке Рамазана Абдулатипова с поста главы республики стало известно 27 сентября. Он занимал этот пост с января 2014 года. Р.Абдулатипов объяснил свой уход "озеленением кадров".

"AK&M" от 03.10.2017
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