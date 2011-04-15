Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, разрешающие возврат валютной выручки в рублях. Об этом сообщается на сайте Правительства.



Законопроектами предлагается установить возможность признания резидента исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации.



Проекты федеральных законов подготовлены Минфином России.

Законопроекты направлены на совершенствование правил валютного контроля.



"Принятие законопроектов позволит исключить дублирование норм валютного регулирования отношений, связанных с возвратом валютной выручки при экспорте российской продукции, снизить административную нагрузку на российских экспортёров, реализующих стратегически значимые проекты", - говорится в сообщении.



"AK&M" от 03.10.2017