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03/10/2017
18:39

Саудовская Аравия рассматривает беспрецедентные сделки по приобретению нефтегазовых активов в России

Саудовская Аравия рассматривает беспрецедентные сделки по приобретению нефтегазовых активов в России, что углубит связи между крупнейшими в мире экспортёрами энергии, в то время как саудовский король готовится посетить Москву на этой неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейший в ОПЕК производитель нефти рассматривает возможность инвестирования в российскую нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Co. и проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2", утверждают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Переговоры пока находятся на ранней стадии, однако некоторые рамочные соглашения могут быть подписаны во время визита короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву, сообщают "Вести.Финанс".

Саудовская Аравия и Россия добывают почти четверть мировой нефти. Страны возглавили историческое соглашение между ОПЕК и другими крупными поставщиками нефти в прошлом году, чтобы снизить добычу и помочь сократить избыток нефти на мировом рынке.

Окончательные соглашения между странами должны будут пройти проверку: потребуется установить, что сделки не нарушают каких-либо международных санкций против России, сказал Bloomberg один из чиновников.

На повестке дня не только инвестиции в Eurasia и проект "НОВАТЭКа". Saudi Arabian Oil Co., или Saudi Aramco, ведет переговоры с ПАО "СИБУР Холдинг" о создании совместного предприятия по производству синтетического каучука в королевстве, сообщили в прошлом месяце два источника Bloomberg.

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