Северо-Западная концессионная компания установила ставку 13-го купона по облигациям 3-го и 4-го выпусков на 10 млрд руб. в 6.29% годовых

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) установило ставку 13-го купона по облигациям 3-го и 4-го выпусков общим объёмом 10 млрд руб. на уровне 6.29% годовых. Об этом говорится в сообщении СЗКК.



Таким образом, по облигациям каждого выпуска до 13 апреля 2018 года должно быть выплачено 156.8 млн руб. купонного дохода из расчёта 31.36 руб. на одну ценную бумагу.



Третий выпуск облигаций, размещённый 21 октября 2011 года, включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер - 4-01-36388-R от 1 сентября 2011 года. Срок обращения - 20 лет. Организаторы - ИК "Тройка Диалог", ВЭБ Капитал.



Четвёртый выпуск облигаций, размещённый 21 октября 2011 года, включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер - 4-02-36388-R от 1 сентября 2011 года. Срок обращения - 20 лет. Организаторы - ИК "Тройка Диалог", ВЭБ Капитал.



ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК, ИНН 7709756135) является концессионером платного участка (15-58 км) скоростной автомобильной дороги "Москва - Санкт-Петербург" по соглашению, заключенному с Государственной компанией "Автодор". Консорциуму во главе с группой VINCI, являющейся одним из мировых лидеров в области инфраструктурного строительства и управления концессиями, принадлежат 100% уставного капитала СЗКК. Генподрядчиком по строительству концессионного участка является ПАО "Мостотрест".



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль СЗКК по РСБУ в первом полугодии 2017 года составила 467.019 млн руб. против убытка в 6.905 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 58.46% до 1.453 млрд руб. с 916.968 млн руб., прибыль от продаж - в 4.85 раза до 798.307 млн руб. с 164.493 млн руб., прибыль до налогообложения составила 583.071 млн руб. против убытка в 29.273 млн руб. за аналогичный период 2016 года.





"AK&M" от 04.10.2017