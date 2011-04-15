Роснефть договорилась о поставках дизтоплива швейцарской ITC в течение 10 лет

НК "Роснефть" поставит швейцарской ITC Industry Trading от 30 до 50 млн т дизельного топлива в период с 1 января 2018 года до 30 июня 2028 года. Об этом сообщается в материалах Роснефти.



Роснефть заключила договора на поставку дизельного топлива с содержанием серы максимум 10 ppm в объёме от 3 до 5 млн т в год.



"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента не определён, так как зависит от рыночных цен на дизельное топливо в долгосрочной перспективе, цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок дизтоплива, действующих в период соответствующей поставки", - говорится в сообщении.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.













"AK&M" от 04.10.2017