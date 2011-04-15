АСВ повысит базовую ставку взносов до максимальной

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение увеличить базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов до 0.15% с нынешних 0.12% расчётной базы (среднего остатка вкладов за квартал), говорится в сообщении АСВ.



На заседании совета также были приняты к сведению результаты мониторинга рынка банковских вкладов в первом полугодии 2017 года. Общий объём вкладов в банковской системе в первом полугодии 2017 г. увеличился на 696.8 млрд руб., или на 2.9% в относительном выражении. Размер возмещения по вкладам в 1.4 млн руб. полностью покрывает 99.7% всех счетов по их количеству и 57.9% всех вкладов по сумме. Средний размер вклада (без счетов до 1 тыс. руб.) по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 166.5 тыс. руб.



Кроме того, на заседании был рассмотрен отчёт о результатах мониторинга деятельности банков, в отношении которых осуществляются меры по повышению капитализации, по итогам II квартала 2017 года Обязательство по увеличению объёмов кредитования и приобретенных облигаций в среднем не менее 1% в месяц по состоянию на 1 июля 2017 года исполнено 24 банками, 4 банка такое обязательство не выполнили - к ним предъявлены требования об уплате штрафов в общем размере 60.3 млн руб.



"AK&M" от 04.10.2017