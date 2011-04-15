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04/10/2017
11:36

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Международный Фондовый Банк" (МФБанк, Москва). Согласно данным отчётности, по величине активов кредитная организация на 1 сентября 2017 года занимала 327 место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Проблемы в деятельности КБ "МФБанк" ООО возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от формирования необходимых резервов на возможные потери.

В КБ "МФБанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "МФБанк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


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