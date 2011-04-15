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04/10/2017
13:01

Выплаты вкладчикам КБ "МФБанк" начнутся не позднее 18 октября

Выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "МФБанк" начнутся не позднее 18 октября. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 10 октября 2017 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди).

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Международный Фондовый Банк" 4 октября 2017 года. Согласно данным отчётности, по величине активов кредитная организация на 1 сентября 2017 года занимала 327 место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 04.10.2017
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