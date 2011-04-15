МТС объявили о покупке 50.82% в капитале LiteBox за 620 млн руб.

ПАО "МТС" объявило о покупке 50.82% в уставном капитале ООО "Облачный Ритейл" (торговая марка LiteBox) за 620 млн руб., которые включают погашение долга в размере 30 млн руб., 420 млн руб. инвестиций в капитал компании на развитие бизнеса и выплату 170 млн руб. владельцам стартапа для увеличения доли МТС до контрольной. Об этом говорится в сообщении МТС.



Сделка выводит МТС на рынок облачных касс в качестве поставщика готовых решений для кассового обслуживания бизнес-клиентов, отмечается в сообщении.



МТС также заключили с акционерами компании "Облачный Ритейл" опционное соглашение, в рамках которого МТС имеют право и обязательство, по требованию миноритариев компании, выкупить их доли по цене, зависящей от результатов бизнеса компании по итогам 2019 года.



С закрытием сделки МТС предложат под своим брендом стартовое коробочное решение для малого бизнеса "МТС. Касса" для полнофункциональной автоматизации торговой детальности предприятия. Кассовый терминал работает в облачном ПО, передавая данные через мобильную сеть 3G/LTE или Wi-Fi-роутер.



МТС совместно с ПАО "МТС Банк" также разработают комплексные кассовые решения с расчётно-кассовым обслуживанием, эквайрингом, зарплатным проектом, овердрафтом, программой кредитования, услугами SMS-рассылок и телефонией.



В 2018 году облачные кассы от МТС будут интегрированы с сервисом "Кошелек МТС Деньги" для приёма денежных средств с электронного кошелька, привязанного к номеру мобильного телефона любого российского оператора связи. Этот сервис, помимо доступных сегодня денежных переводов и дистанционной оплаты услуг, позволит оплачивать покупки в точках продаж прямо с мобильных устройств абонентов.



ООО "Облачный Ритейл" (торговая марка LiteBox) - российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль группы МТС по МСФО за II квартал 2017 года выросла на 62.6% до 14.7 млрд руб. с 9.1 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 0.7% до 106.8 млрд руб. со 106.1 млрд руб., показатель OIBDA - на 8.2% до 44 млрд руб. с 40.7 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"