Советником по инвестиционным вопросам "Почты России" назначена Т.Сахарова

Советником по инвестиционным вопросам ФГУП "Почта России" назначена Татьяна Сахарова, которая ранее занимала руководящие должности в Группе компаний "Внешэкономбанк" и ПАО "Сбербанк". Об этом говорится в сообщении предприятия.



Она будет отвечать за оценку эффективности инвестиционной деятельности предприятия и поиск и привлечения источников финансирования инвестиционных проектов.



Т.Сахарова родилась 10 декабря 1969 года. Окончила Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова в 1994 году. Имеет степени MBA и EMBA. С 1994 года по 2013 год работала на различных должностях в Центральном аппарате Сбербанка России, в том числе начальником Управления кредитования и проектного финансирования Департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка России и заместителем директора данного департамента. В 2014-2016 годах занимала должность заместителя председателя Среднерусского банка Сбербанка России. С марта 2016 по август 2017 года - работала советником председателя Внешэкономбанка, заместителем председателя - членом правления Внешэкономбанка, курирующего корпоративно-инвестиционный блок.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).







"AK&M" от 04.10.2017