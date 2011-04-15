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04/10/2017
13:03

Замгендиректора "Почты России" по операционному управлению назначен М.Волков

Заместителем генерального директора ФГУП "Почта России" по операционному управлению назначен Михаил Волков, работавший на руководящих должностях в ПАО "Банк ВТБ", ОАО "Банк Москвы", ОАО "Альфа-Банк". Об этом говорится в сообщении предприятия.

Он займётся дальнейшим развитием региональной сети "Почты России".

Сергей Тимошин, занимавший должность заместителя генерального директора по операционному управлению, в начале 2017 года принял решение продолжить работу вне предприятия.

М.Волков родился в городе Спасск-Дальний Приморского края. Окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права специализация: "Финансы и кредит". С 2000 по 2010 год занимал руководящие должности в ОАО "Альфа-Банк". В 2012-2015 годах - начальник Управления по Москве и Московской области - старший вице-президент ПАО "Банк ВТБ". В 2015-2016 годах - член правления ОАО "Банк Москвы". В 2016-2017 годах - руководитель Департамента региональной сети - старший вице-президент ПАО Банк ВТБ.

ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.

Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).



"AK&M" от 04.10.2017
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