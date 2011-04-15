Техническим директором Ростелекома в ЮФО и СКФО назначен С.Онянов

На должность технического директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" назначен Сергей Онянов. Об этом говорится в сообщении компании.



Он будет руководить развитием и эксплуатацией телекоммуникационной инфраструктуры компании в ЮФО и СКФО.



С.Онянов родился 4 марта 1985 года в Перми. В 2012 году окончил электротехнический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. Неоднократно проходил профильные курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Свою трудовую деятельность начал в 2005 году инженером по эксплуатации зданий и сооружений в ОАО "Уралсвязьинформ". В 2010 году пришёл в "ЭР-Телеком Холдинг", где в разное время занимал позиции руководителя службы технического сервиса, директора по эксплуатации сети, директора по контрактации и закупкам.



Макрорегиональный филиал "Юг" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком - Юг") - структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. "Ростелеком - Юг" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ" после присоединения этих компаний к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет 10 региональных филиалов - Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4.45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 39% до 5.934 млрд руб. с 4.259 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 145.602 млрд руб. со 144.258 млрд руб., операционная прибыль - на 15% до 19.396 млрд руб. с 16.773 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 42% до 8.601 млрд руб. с 6.051 млрд руб.





"AK&M" от 04.10.2017