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04/10/2017
17:46

МКБ может быть продан крупной нефтяной компании

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний проявила интерес к покупке Московского кредитного банка (МКБ). По этому вопросу ведутся переговоры, рассказали Банки.ру источник, близкий к МКБ, и человек, знакомый с ходом переговоров.

Основной акционер МКБ Роман Авдеев и председатель правления банка Владимир Чубарь в беседе с Банки.ру опровергли факт переговоров.

"Переговоры идут, — говорит источник Банки.ру, знакомый с ходом переговоров. — Этот банк фактически подтолкнули к продаже. ЦБ, будучи недовольным тем, что банки кредитуют бизнесы, аффилированные с их владельцами, очень жёстко требует от них продавать такие банки (МКБ входит в концерн Авдеева "Россиум"). С точки зрения регулятора, это опасное занятие, которое приводит к декапитализации банков. Рыночный же бизнес у МКБ есть, но он не очень большой".

Оба источника Банки.ру не знают стоимость предполагаемой сделки, но собеседник портала, знакомый с ходом переговоров, не исключает, что банк может быть продан не по рыночной цене. По данным Московской Биржи, на которой торгуются акции МКБ, его капитализация оценивается в 109.6 млрд руб.

ОАО "Московский кредитный банк" (МКБ, ИНН 7734202860) основано в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.

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