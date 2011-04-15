Metro планирует приобрести Jean Coutu

Канадский ритейлер продовольственных товаров Metro планирует приобрести сеть аптек Jean Coutu Group за 4.5 млрд канадских долларов ($3.59 млрд) с целью расширения своей деятельности на рынке страны. Об этом сообщает Финам.



В рамках соглашения Metro выплатит 24.50 канадского доллара ($19.57) за каждую бумагу Jean Coutu, что на 1% выше цены закрытия акций в пятницу, 29 сентября.



Акционеры Jean Coutu получат 75% от суммы сделки наличными, а оставшиеся 25% бумагами Metro. При этом известно, что данная сделка ещё подлежит одобрению акционерами Jean Coutu и соответствующими регулятивными органами.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"