Газпром получил предложение купить Рефтинскую ГРЭС

Газпром получил предложение от консультанта Enel Russia о покупке Рефтинской ГРЭС и рассматривает предложение. Об этом Рейтер сказал глава Газпромэнергохолдинга Денис Федоров.



"Получили предложение от Сбербанка, рассматриваем", - сказал он.



Глава Enel Russia Карло Палашано ранее говорил, что его компания, повторно выставившая на продажу крупнейшую в России угольную станцию, видит интерес возможных покупателей, среди которых есть иностранные инвесторы.



Рефтинская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом топливе. Расположена в Свердловской области, в 100 км северо-восточнее Екатеринбурга и в 18 км от Асбеста. В 2.5 км от ГРЭС находится посёлок Рефтинский с населением около 18 тыс. человек. Ежегодная выработка электроэнергии составляет около 20 млрд кВт ч.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"