Минприроды России намерено увеличить ставки платы за водопользование для производства электроэнергии. Об этом говорится в сообщении министерства.



Глава Минприроды России Сергей Донской отметил, что повышение платы - необходимое и своевременное решение. "Доходы федерального бюджета, полученные за счёт водных платежей, будут направлены на улучшение состояния водных объектов и качества поверхностных вод, в том числе главной водной артерии страны - Волги, на оздоровление которой необходимы существенные средства", - сказал он.



В настоящее время уровень платежей практически никак не стимулирует водопользователей к рациональному водопотреблению. Водные платежи в экономике гидрогенерирующих компаний составляют не более 2% в себестоимости производства, при этом вода для них является основным производственным ресурсом.



Гидроэлектростанции используют энергию воды водохранилищ, представляющих собой сложные инженерные системы, оказывающие влияние, в том числе негативное, на жизнедеятельность населения и окружающую среду. Поддержание водных ресурсов водохранилищ в состоянии, допустимом для использования требуют значительных затрат.



В то же время основная часть прибыли, получаемой от использования водных ресурсов водохранилищ, приходится на выработку электроэнергии. При этом себестоимость производства электроэнергии на гидроэлектростанциях значительно ниже себестоимости выработки электроэнергии на других видах электростанций, а стоимость электроэнергии для потребителей является одинаковой.



Документ предусматривает уточнение величины ставок платы за использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для производства электрической энергии и ставок платы за использование акваторий поверхностных водных объектов с 1 января 2018 года.



Напомним, ставки платы установлены по речным бассейнам конкретных рек или рек бассейнов соответствующих морей с дифференциацией внутри каждого бассейна по субъектам Российской Федерации.



1 января 2015 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 26.12.14 N 1509, предусматривающее поэтапную индексацию ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в среднем ежегодно на 15% (исходя из накопленного за 2005-2014 годы уровня инфляции). Вместе с тем, правоприменительная практика выявила необходимость принципиального пересмотра ставок платы за водопользование.



Проектом постановления предлагается увеличение ставок платы за использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии на 25%.



"AK&M" от 04.10.2017