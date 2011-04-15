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04/10/2017
13:49

Алроса начала вывоз руды с Верхне-Мунского месторождения

АЛРОСА начала вывоз руды с Верхне-Мунского месторождения. Об этом говорится в сообщении компании.

Первая партия руды с карьера "Заполярный" Верхне-Мунского кимберлитового поля в Республике Саха (Якутия) была доставлена на рудный склад обогатительной фабрики N 12 Удачнинского ГОКа. До конца года с нового месторождения планируется вывезти в общей сложности 75 тыс. т руды.

Вся перевезённая руда будет обработана на обогатительной фабрике N 12. Специалисты подтвердят содержание в ней алмазов и отработают технологию обогащения. Это необходимо для запуска месторождения в промышленную эксплуатацию, начало которой запланировано на 2018 год.

Автопоезд Scania 2 октября совершил первый пробный рейс, подтвердивший готовность техники и дороги к началу вывоза руды. С 4 октября в плановые рейсы отправились 4 автопоезда: один автопоезд Scania и три автопоезда Volvo, все грузоподъемностью 95 т. Расстояние от автобазы Удачнинского ГОКа до карьера "Заполярный" автопоезд преодолевает в среднем за 5-6 часов непрерывного хода, обратный путь занимает такое же время.

В настоящее время также продолжаются работы по обустройству технологического проезда от Удачнинского ГОКа до месторождения: устанавливаются временные дорожные знаки, ведётся отсыпка дорожного полотна, формирующего верхнее строение дороги, завозятся антигололёдные материалы.

Разработка Верхне-Мунского месторождения - крупнейший инвестиционный проект АЛРОСА. Месторождение находится в 170 км от Удачнинского ГОКа. На данный момент разведаны 4 кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная". Их совокупные запасы составляют 64.8 млн т руды со средним содержанием около 0.6 карата на т - в общей сложности 38.4 млн карат. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года. Запуск предприятия запланировано на 2018 год. После выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 млн т руды в год. Поступления в бюджет за весь период отработки месторождения ожидаются на уровне 187.5 млрд руб. Проект предусматривает создание в Республике Саха (Якутия) более 700 новых рабочих мест.

АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.

"AK&M" от 04.10.2017
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