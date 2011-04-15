"Газпром нефть" и таиландская PTT заключили меморандум о взаимопонимании

"Газпром нефть" и крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда PTT Public Company Limited заключили меморандум о взаимопонимании, развивающий взаимовыгодное сотрудничество компаний. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и президент, главный исполнительный директор таиландской государственной компании PTT Тевин Вонгванич.



В сферу взаимных интересов, обозначенных в меморандуме, вошли такие направления возможного сотрудничества "Газпром нефти" и PTT как разведка и добыча углеводородного сырья в России и в третьих странах, разработка и поставки катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, обеспечение авиатопливом. Кроме того, компании рассмотрят варианты научного сотрудничества, обмена знаниями в области систем управления производственной безопасностью.



"Наши компании сотрудничают с 2012 года, когда оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", – "Газпромнефть-Аэро", – подписала с PTT соглашение о сетевом обеспечении авиатопливом в аэропортах Таиланда. Меморандум подтверждает заинтересованность сторон в дальнейшем развитии и укреплении совместной деятельности, что предполагает реализацию широкого круга взаимовыгодных проектов. При этом для "Газпром нефти" партнёрство с РТТ – хорошая возможность расширить географию своего присутствия на перспективном рынке Юго-Восточной Азии", – сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.



PTT является крупнейшей интегрированной нефтегазовой компанией Таиланда, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и маркетингом нефти и газа, работает в области энергетики и нефтепереработки, осуществляет реализацию нефтепродуктов (владеет сетью газовых терминалов и автозаправочных станций), производство продуктов нефтехимии. Контрольный пакет PTT принадлежит правительству Таиланда, компанию курирует Министерство энергетики этой страны.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и его дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.



"AK&M" от 04.10.2017