Венгрия продолжает наращивать импорт российского газа. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи главы компании Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.



На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества. Речь, в том числе, шла об экспорте в Венгрию российского газа и его транзите по территории республики в третьи страны. Было отмечено, что за 9 месяцев 2017 года Газпром поставил в Венгрию 5.5 млрд куб. м газа — на 26.9%, или на 1.2 млрд куб. м больше, чем в январе – сентябре 2016 года. В 2016 году экспорт российского газа в Венгрию составил 5.7 млрд куб. м.



Стороны также обсудили планы национальных венгерских транспортных операторов по развитию газотранспортной системы Венгрии.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.









"AK&M" от 04.10.2017