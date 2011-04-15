Московская Биржа определила регламент работы рынков в период официальных праздников в 2018 году. Об этом говорится в сообщении биржи.



Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будут проводиться 3, 4 и 5 января, 9 марта, 30 апреля, 2 мая и 11 июня.



В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчётами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.



Торги на рынке СПФИ в указанные даты проводиться не будут.

Биржа обращает внимание, что вечерняя дополнительная торговая сессия на срочном рынке 29 декабря 2017 года проводиться не будет.



30-31 декабря 2017 года, 1-2 января, 6-8 января 2018 года, 8 и 10-11 марта, 29 апреля, 1 мая, 5-6 мая и 9 мая, а также 10 и 12 июня являются выходными днями на всех рынках биржи.



28 апреля, 9 июня и 29 декабря 2018 года являются официальными рабочими днями.









"AK&M" от 04.10.2017