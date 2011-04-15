"Акрон" и Администрация Смоленской области подписали соглашение о строительстве нового производства сложных минеральных удобрений. Совокупные инвестиции в проект составят около 25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании "Акрон".



Документ предусматривает строительство на промышленной площадке ПАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон") производственного комплекса, состоящего из цехов серной кислоты, экстракционной фосфорной кислоты и цеха по выпуску моно-и диаммоний фосфата (MAP/DAP), комплексных NPK удобрений в том числе с различными добавками. Соглашение подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и президент группы "Акрон" Владимир Куницкий.



Цель проекта - диверсификация производства, увеличение выпуска и ассортимента сложных фосфорсодержащих удобрений на основе переработки собственного апатитового концентрата с месторождения "Олений Ручей" (АО "СЗФК", входит в группу "Акрон"). Объём перерабатываемого на новом производстве концентрата составит 600 тыс. т в год. Предполагаемые годовые объемы производства: от 0.5 до 1 млн т в год в зависимости от выпускаемого продукта. Проект планируется реализовать в течение 2017-2021 годов. Ориентировочный объём инвестиций составит около 20 млрд руб.



Для получения дополнительного объёма аммиака, необходимого для обеспечения нового производства, планируется выполнить техническое перевооружение действующего агрегата аммиака ПАО "Дорогобуж". Предполагается увеличить его производительность с нынешних 1743 до 2100 т в сутки. Инвестиции в проект составят дополнительно около 5 млрд руб.



Генеральным проектировщиком проекта является ООО "Новгородский ГИАП" (входит в группу "Акрон"), лицензиаром - канадская компания SNC Lavalin. Жозе Ж. Суарез, Президент горно-металлургического подразделения компании SNC Lavalin, отметил: "Мы полны энтузиазма оказывать поддержку проекту на всех этапах его реализации, включая пуск производства. Мы уверены, что работа с одним из лидеров отрасли минеральных удобрений в России будет плодотворной и для Смоленской области".



Группа "Акрон" включает ОАО "Акрон", ОАО "Дорогобуж" и "Хунжи-Акрон". Группа производит аммиак, азотные (карбамид, аммиачную селитру и КАС) и сложные минеральные удобрения (NPK, сухие смешанные удобрения), продукцию органического синтеза и неорганической химии.



Чистая прибыль Акрона по МСФО в I квартале 2017 года по МСФО упала в 8 раз в годовом выражении до 1.57 млрд руб. Выручка снизилась на 4% до 24.073 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 28% до 7.434 млрд руб.



"AK&M" от 04.10.2017