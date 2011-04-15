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04/10/2017
15:46

В.Путин ожидает снижения энергоёмкости российского ВВП в полтора раза

Президент России Владимир Путин заявил, что энергоемкость российского ВВП к 2035 году снизится в полтора раза. Об этом свидетельствует стенограмма выступления В.Путина на пленарном заседании "Энергия для глобального роста" на сайте Кремля.

"В рамках повышения энергоэффективности к 2035 году планируем снизить энергоёмкость ВВП примерно в 1.5 раза. Этому будет способствовать структурная перестройка экономики, а также снижение потерь в сетях, внедрение энергосберегающих и цифровых технологий, сокращение удельного расхода топлива на транспорте и в электрогенерации", - сказал В.Путин.

В.Путин также сообщил, что российские власти при разработке планов развития энергетики учитывают глобальные тенденции.

"За последние годы в России были созданы условия для серьёзных вложений в развитие новых технологий, локализацию производства оборудования, увеличение добавленной стоимости. Всё это позволило повысить конкурентоспособность отечественного ТЭКа на мировом рынке, на мировой арене", - сказал глава государства.


"AK&M" от 04.10.2017
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