В.Путин ожидает снижения энергоёмкости российского ВВП в полтора раза

Президент России Владимир Путин заявил, что энергоемкость российского ВВП к 2035 году снизится в полтора раза. Об этом свидетельствует стенограмма выступления В.Путина на пленарном заседании "Энергия для глобального роста" на сайте Кремля.



"В рамках повышения энергоэффективности к 2035 году планируем снизить энергоёмкость ВВП примерно в 1.5 раза. Этому будет способствовать структурная перестройка экономики, а также снижение потерь в сетях, внедрение энергосберегающих и цифровых технологий, сокращение удельного расхода топлива на транспорте и в электрогенерации", - сказал В.Путин.



В.Путин также сообщил, что российские власти при разработке планов развития энергетики учитывают глобальные тенденции.



"За последние годы в России были созданы условия для серьёзных вложений в развитие новых технологий, локализацию производства оборудования, увеличение добавленной стоимости. Всё это позволило повысить конкурентоспособность отечественного ТЭКа на мировом рынке, на мировой арене", - сказал глава государства.





"AK&M" от 04.10.2017