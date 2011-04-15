Дальний Восток закрывает лососёвую путину - добыто 345 тыс. т

Вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне по состоянию на 3 октября 2017 года составил 345 тыс. т, что практически соответствует показателю за аналогичный период "нечётного" 2015 года (+ 4 тыс. т). Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации и проведения лососёвой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, которое в режиме видеоконференции провёл заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук, говорится в сообщении Росрыболовства.



Лососёвая путина в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Магаданской области практически завершена. Основной объём освоен на Камчатке - предприятия региона добыли 241.4 тыс. т тихоокеанских лососей, что на 25.5% (+49 тыс. т) больше, чем за аналогичный период 2015 года. Положительная динамика отмечается также в Чукотском автономном округе, где вылов составил 2.4 тыс. т. В Магаданской области добыто 6.8 тыс. т.



В Хабаровском крае выловлено 46 тыс. т лососёвых - на 15 тыс. т меньше уровня 2015 года. В Сахалинской области добыто около 48 тыс. т.







"AK&M" от 04.10.2017