В Якутии остались без электричества 4 района из-за отключения линии "Сунтар - Вилюйск"

Оперативный персонал "Западных электрических сетей" развернул работу резервных дизельных электростанций Вилюйской группы районов для восстановления энергоснабжения потребителей, попавших под ограничение в связи с отключением в ВЛ 110 кВ "Сунтар - Вилюйск" с подстанции Сунтар. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Якутскэнерго".



В частности, без электричества остались жители Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского районов.



Для отыскания места повреждения и выяснения причин происшествия энергетики организовали обход линии протяжённостью 397 км. Как удалось оперативно установить, отключение возникло в результате расстрела изоляторов на двух опорах ЛЭП в районе Нюрбы.



Это может быть связано с тем, что в настоящее время в Якутии открыт сезон охоты, говорится в сообщении.



По данному факту ЗЭС направили заявление в следственные органы.



Параллельно с восстановительными работами на линии проводятся запланированные ремонты. Все потребители были оповещены заранее, ограничение согласовано с местной администрацией.



ПАО "Якутскэнерго" (ИНН 1435028701) входит в ПАО "РАО Энергетические системы Востока". Уставный капитал компании составляет 9.296 млрд руб. и разделён на обыкновенные и привилегированные акции номинальной стоимостью 1 руб.



Якутская энергосистема представлена гидрогенерацией (Вилюйская ГЭС) и газовой генерацией (Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ). Кроме того, 164 станции работают на дизельном топливе, 129 из которых объединены в дочерней компании "Сахаэнерго", специализирующейся на малой энергетике.



Чистый убыток ПАО "Якутскэнерго" по МСФО в первом полугодии 2017 года составил 397 млн руб. против прибыли в 336 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.21% до 14.961 млрд руб. с 13.215 млрд руб., прибыль от операционной деятельности снизилась на 40.33% до 577 млн руб. с 967 млн руб., убыток до налогообложения составил 247 млн руб. против прибыли в 498 млн руб. за аналогичный период 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Якутскэнерго" за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 56.59% до 705.781 млн руб. с 450.732 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 12.17% до 14.255 млрд руб. с 12.708 млрд руб., прибыль от продаж - на 45.98% до 1.108 млрд руб. с 759.22 млн руб., прибыль до налогообложения - на 86.32% до 1.117 млрд руб. с 599.556 млн руб.



"AK&M" от 04.10.2017