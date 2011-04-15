New Mines CS сократил долю в капитале Beluga Group до 0.12% с 13.43%

New Mines CS Investments Limited (Кипр) сократил долю в капитале ПАО "Белуга Групп" (Beluga Group) до 0.12% с 13.43%. Об этом говорится в сообщении ПАО.



Изменение произошло 3 октября.

ПАО "Белуга Групп" (Beluga Group) (ранее - ПАО "Синергия"; ИНН 7705634425) структурировано как холдинг, в который входят 16 предприятий в семи регионах РФ, а также ряд предприятий пищевой промышленности. Ликероводочные заводы, входящие в компанию "Синергия", производят около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп, два десятка видов горьких и сладких настоек на основе растений и ягод, несколько видов бальзамов. Ассортимент предприятий компании включает ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и слабоалкогольные напитки. Основные бренды "Синергии": Beluga, Veda, "Мягков", "Беленькая", "Государев заказ", а также бренди "Золотой резерв". Вспомогательным направлением деятельности "Синергии" является производство продуктов питания - ОАО "ПентаАгро".



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Синергия" по РСБУ за I квартал 2017 года упала на 13% до 1.33 млн руб. с 1.535 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 1.8 раза до 5.032 млн руб. с 2.841 млн руб., валовая прибыль - в 1.8 раза до 4.839 млн руб. с 2.649 млн руб., прибыль до налогообложения - в 1.3 раза до 3.643 млн руб. с 2.816 млн руб.



Чистая прибыль Beluga Group по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 79% до 229 млн руб. со 128 млн руб. годом ранее. Продажи (включая акциз) увеличились на 5% до 25.941 млрд руб. с 24.679 млрд руб., показатель EBITDA - на 2.23% до 1.604 млрд руб. с 1.569 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 11% до 6.078 млрд руб. с 6.854 млрд руб.







"AK&M" от 04.10.2017