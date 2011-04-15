Сбербанк разработал новую версию интернет-банка для предпринимателей

Сбербанк выпустил новую версию интернет-банка для предпринимателей - Сбербанк Бизнес Онлайн, созданную специально для операционной системы Windows 10. Скачав и установив это приложение, пользователи смогут работать на этой операционной системе с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджета "два в одном", говорится в сообщении банка.



"Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить присутствие нашего интернет-банка для бизнеса на всех платформах. Доля Microsoft на рынке операционных систем России оценивается в 85%, при этом 22% из них - пользователи на Windows 10. Это активно растущая аудитория, специально для которой мы разработали принципиально новое приложение с уникальным дизайном. В настоящее время в России на Windows 10 работают более 250 тысяч пользователей Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы хотим предоставить таким клиентам приложение, оптимизированное под операционную систему, с удобной загрузкой и обновлениями из магазина приложений", - рассказывает Евгений Колбин, директор дивизиона "Цифровой Корпоративный Банк" Сбербанка.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.





"AK&M" от 04.10.2017