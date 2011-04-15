Инфляция в РФ с 26 сентября по 2 октября была нулевой, с начала года составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 2.8%, консервы мясные, чай и соль – на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.9%, крупу гречневую – на 0.8%, свинину, маргарин, водку и пшено – на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.6%, в том числе на капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки – 1.8-2.8%. В то же время помидоры и огурцы стали дороже на 0.4% и 0.3% соответственно.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0.1%.



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