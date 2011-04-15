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05/10/2017
09:53

Повтор! Славкалий начинает основной этап строительства Нежинского ГОКа

Компания "Славкалий" начинает основной этап работ по строительству Нежинского горно - обогатительного комплекса. Об этом говорится в сообщении компании.

Подрядчик "Дайльманн Ханиэль Белшахтострой", зарегистрированное в Республике Беларусь дочернее предприятие германской Deilmann-Haniel, приступает к выполнению работ по "заморозке" и бурение двух скважин для добычи калийной руды. В рамках подписанного в июле контракта немецкая компания получила все необходимые разрешения для осуществления строительной деятельности в Беларуси.

Председатель совета директоров компании "Славкалий" Михаил Гуцериев провёл заседание штаба строительства Нежинского комплекса. На заседании было отмечено, что согласно графику в октябре начнётся возведение объектов энергообеспечения и подъездной автомобильной дороги к строительной площадке.

По итогам заседания Штаба Михаил Гуцериев дал поручение усилить контроль за ходом строительства и его завершении в установленный срок.

Напомним, что в сентябре 2015 года глава Республики Беларусь Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Данный инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".










"AK&M" от 04.10.2017
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