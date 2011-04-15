Shell и KUFPEC отменили продажу акций двух "дочек" Shell в Таиланде

BG Asia Pacific Holdings Pte Limited - дочерняя компания Shell - и KUFPEC Thailand Holdings Pte Limited - дочерняя компания Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) - достигли взаимного соглашения об отмене договора купли-продажи акций компаний Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (SIGT) и Thai Energy Co Limited (TEC). Об этом говорится в сообщении Shell.



SIGT и TEC совместно владеют 22.222% долей в месторождении Bongkot и прилегающей шельфовой территории, включающей блоки 15, 16 и 17, а также блок G12/48. Партнёрами Shell в разработке Bongkot являются компании PTT Exploration & Production (PTTEP), владеющая 44.445% долей и выполняющая операторские функции, и Total с 33.333% долей.



SIGT и TEC будут продолжать оказывать PTTEP поддержку в безопасной и эффективной эксплуатации и дальнейшей разработке Bongkot. SIGT также намеревается участвовать в предстоящем лицензионном аукционе на продление концессии на разработку месторождения.



В рамках программы по отчуждению активов, стоимость реализованных или находящихся на стадии реализации активов Shell превышает $25 млрд. Цель программы - аккумулировать доход от продажи активов в $30 млрд в 2016-2018 гг., отмечается в сообщении.



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