En+ Group намерена провести первичное публичное размещение акций на Лондонской и Московской биржах

En+ Group, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской и Московской биржах. Об этом говорится в сообщении компании.



Ожидается, что общий объём сделки составит около $1.5 млрд, из которых $1 млрд, как ожидается, будет привлечён в ходе IPO, а ещё $500 млн компания получит от якорного инвестора - AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd.



Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, "ВТБ капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale и UBS.



Если сделка состоится, она станет крупнейшим IPO российской компании с мая 2013 года, когда ПАО "Банк ВТБ" продало акции на $3.2 млрд.



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК РУСАЛ в Сибири, ключевом операционном регионе компании.





"AK&M" от 05.10.2017