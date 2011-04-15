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05/10/2017
11:55

РАД проведёт торги по продаже 12 земельных участков общей стоимостью 950 млн руб.

Российский аукционный дом (РАД) 6 декабря проведёт торги по продаже 12 земельных участков. Об этом говорится в сообщении РАД.

Участки предназначены для размещения жилых домов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административных и складских комплексов. Площадь участков позволяет планировать и реализовывать крупные проекты.

Участки выставляются отдельными лотами, их суммарная стоимость - 950 млн руб. 11-ть из них - свободные участки, оформленные в собственность, и один участок с недостроенным МФЦ - в аренде. География участков - самая широкая: от Московской области на севере до Краснодара на юге и до Новокузнецка - на востоке.

Самый крупный лот находится в Челябинске. Это недостроенный Многофункциональный торговый центр, расположенный на участке, площадью 54.3 тыс. кв. м. Он выставлен на торги с начальной ценой - 295 млн руб.

Следующий по цене и самый большой по площади - участок в Мытищинском районе Московской области, где 68.1 тыс. кв. м предлагается покупателям с начальной ценой 210 млн руб.

В Липецке расположен участок площадью 35 тыс. кв. м. Торги по нему начнутся с 85 млн руб. В Ульяновске участок 20.8 тыс. кв. м, предлагается по начальной цене 50 млн руб.

В Южном федеральном округе на продажу выставлено сразу 3 земельных участка: в Краснодаре - 9 тыс. кв. м, с начальной ценой - 55 млн руб.; в Таганроге - 13.04 тыс. кв. м, за 40 млн руб.; в Ростовской области - 39.4 тыс. кв. м, за 30 млн руб.

За Уралом, в Сибирском федеральном округе продается пять земельных участков: - два - в Новосибирске. Один, площадью 3.9 тыс. кв. м, выставлен на аукцион с начальной ценой 25 млн руб., другой, площадью 11.8 тыс. кв. м, имеет начальную цену 50 млн руб. Участок в Новокузнецке - 3.8 тыс. кв. м, за 20 млн руб. Два участка в Омске: 48.5 тыс. кв. м, за 70 млн руб., и 14.1 тыс. кв. м за 20 млн руб.



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