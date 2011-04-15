Крупнейшее предприятие по разведению рыбы в ХМАО-Югре выставлено на продажу

Российский аукционный дом (РАД) 9 ноября проведёт торги по продаже 100% пакета акций АО "Югорский рыбоводный завод". Об этом говорится в сообщении РАД.



Продажа осуществляется по поручению Департамента имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с договором поручения от 31 декабря 2015 года.



Начальная цена - 1.08 млрд руб.

Основным видом деятельности АО "Югорский рыбоводный завод" является воспроизводство аквакультуры (малёк пеляди, муксуна, стерляди и осетра) для последующего переселения ее в водоемы, пострадавшие в ходе хозяйственной деятельности крупных добывающих предприятий. Заказчиками на продукцию завода являются предприятия Группы Газпром, Росснефти и строительные фирмы, ведущие экологически вредную деятельность в регионе. Это связано с тем, что законодательство РФ предъявляет требование к таким компаниям - компенсировать ущерб, нанесенный природе. Среди основных покупателей продукции завода: газодобывающие и газотранспортные предприятия Группы Газпром (такие как ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром Геологоразведка", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Газпром нефть" и др.), АО "Обь-Иртышское речное пароходство", АО "Транснефть Сибирь", АО "Мессояханефтегаз", ЗАО "Нортгаз", и другие. Предприятие действующее, приносит стабильный доход.







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