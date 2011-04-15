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05/10/2017
14:50

АСВ выставит на торги имущество Татфондбанка на 3 млрд руб.

Конкурсный управляющий Татфондбанка рассчитывает получить за движимое и недвижимое имущество банка около 3 млрд руб. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В такую сумму оценены принадлежащие банку акции и паи, а также земли, офисы и автомобили, перечень которых опубликовал управляющий. Эксперты считают некоторые позиции в нем несколько переоцененными, другие — существенно недооцененными. Так, по их мнению, за 30% акций Радиотехбанка вряд ли кто-то даст 105 млн руб., а здание центрального офиса Татфондбанка можно реализовать вдвое дороже обозначенных 134 млн руб.

Напомним, установленная задолженность Татфондбанка перед кредиторами на 1 августа 2017 года составляла 134.8 млрд руб. АСВ сообщало, что балансовая стоимость имущества Татфондбанка оценивается в 214.8 млрд руб. В том числе 117.6 млрд руб.— кредиты, 25.8 млрд руб.— активы, переданные в доверительное управление, 31.1 млрд руб.— вложения в ценные бумаги.


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