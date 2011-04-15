Россельхозбанк направил на развитие АПК 5.4 трлн руб.

Россельхозбанк направил на развитие отечественного агропромышленного комплекса 5.4 трлн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Так, объём финансирования банком инвестиционных проектов, предусматривающих строительство животноводческих комплексов, составляет 410 млрд руб., высокотехнологичных тепличных комплексов - 58 млрд руб., перерабатывающих производств - 55 млрд руб. Банк содействует переоснащению действующих предприятий АПК: на приобретение новой техники и оборудования направлено порядка 315 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1500 отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.





"AK&M" от 05.10.2017