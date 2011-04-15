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05/10/2017
14:26

Банк "Открытие" начал обслуживать бюджетные счета администрации Советского района ХМАО

Администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры открыла счета в Западно-Сибирском филиале банка "Открытие". Об этом говорится в сообщении банка.

В рамках заключенного контракта районная администрация открывает в банке два бюджетных счета, срок обслуживания которых составит 2 года. На счетах будут аккумулироваться средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района, юридических лиц - получателей субсидий из бюджета Советского района, а также средства, поступающие во временное распоряжение администрации от участников размещения заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах.

"Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на протяжении многих лет обслуживает счета бюджетных и автономных учреждений. На сегодняшний день в филиале открыты счета более десяти муниципальных образований Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов, области. Сотрудничество с региональными администрациями говорит о надёжной работе и долгосрочной стабильности "Открытия" как банка федерального масштаба", – подчеркнул управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".






"AK&M" от 05.10.2017
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