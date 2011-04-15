РФПИ и Interhealth Saudi Arabia договорились о совместных инвестициях в строительство детского медцентра в Татарстане

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, и Interhealth Saudi Arabia (Саудовская Аравия), одна из ведущих компаний в мире в сфере здравоохранения, договорились о совместных инвестициях в строительство высокотехнологического центра детской реабилитационной медицины на территории создаваемого медицинского кластера рядом с Детской республиканской клинической больницей Республики Татарстан. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства совместно с финансовой группой IPEK при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Согласно достигнутым договорённостям, совместные инвестиции участников проекта на первом этапе составят до 550 млн руб. Стороны уже ведут изучение возможностей масштабирования проекта в регионах Российской Федерации.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.



Interhealth Saudi Arabia (Саудовская Аравия) одна из ведущих компаний в мире в сфере здравоохранения, специализирующаяся на разработке, вводе в эксплуатацию и управлении медицинскими учреждениями. Компания уникально структурирована, её партнёрами являются международно-признанные канадские академические медицинские центры, специализированные больницы, государственные системы госпиталей и частные медицинские компании. Сочетание частных и правительственных организаций даёт InterHealth Saudi Arabia преимущество доступа к широкому спектру услуг высочайшего качества, отвечающих потребностям глобальных сообществ и инвесторов.



Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан основана в 1977 году и входит в число ведущих детских больниц Российской Федерации, представляет собой современное многопрофильное лечебное учреждение, объединяющее функции головной республиканской клиники, стационара высоких технологий и больницы скорой медицинской помощи. В клинику ежегодно обращаются более 540 тыс. детей, стационарное лечение получают 34 тысяч пациентов. Является клинической базой Казанского государственного медицинского университета, Казанской медицинской академии.



Группа компаний "IPEK" основана в 2010 году командой эффективных менеджеров, которые аккумулировали свой 10-летний опыт работы в крупнейших мировых нефтяных холдингах. Группа осуществляет деятельность в 8 странах в сфере добычи и продажи нефти и нефтепродуктов, строительстве промышленных и гражданских объектов, производстве строительных материалов, энергоснабжении, фармацевтики, агробизнесе и пищевом производстве.



"AK&M" от 05.10.2017