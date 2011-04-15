Россельхозбанк выдаст кредит на 14 млрд руб. ГК "Дамате" для увеличения мощности производства

Россельхозбанк одобрил ГК "Дамате" кредитную линию в размере 14 млрд руб. на расширение крупнейшего в стране проекта по производству мяса индейки. Об этом говорится в сообщении банка.



Финансирование будет осуществляться в рамках программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.



Привлечение дополнительных заёмных средств позволит давнему партнёру Банка увеличить мощность производства до 155 тыс. т в убойном весе в год. Реализация проекта рассчитана на 2 года. В его рамках будут построены дополнительные площадки подращивания и откорма индейки, установлены новые линии на птицеперерабатывающем заводе, увеличены мощности элеваторного комплекса и комбикормового завода. Кроме того, ГК "Дамате" планирует приобрести технологический транспорт и дополнительные земельные участки. В результате расширения производства будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест.



Начиная с 2010 года объём финансирования Банком деятельности

ГК "Дамате", включая реализацию инвестиционных проектов на территории Пензенской и Тюменской областей, превышает 40 млрд руб.



С момента запуска в 2006 году приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и в рамках Госпрограмм развития сельского хозяйства Россельхозбанк направил на финансирование подобных проектов свыше 138 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1500 отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистый убыток РСХБ в I квартале 2017 года по МСФО снизился на 3% до 3.9 млрд руб. с 4 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход банка в I квартале вырос на 11% до 14.8 млрд руб.



"AK&M" от 05.10.2017