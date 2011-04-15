Райффайзенбанк запустил семейное обслуживание, в рамках которого клиенты смогут совместно пользоваться всеми продуктами банка или делиться ими друг с другом в интернет-банке Райффайзен-Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис позволит членам семьи вместе оплачивать ипотеку или потребительский кредит, держать деньги на одном текущем и накопительном счете или вкладе, создавать общие накопительные цели, а также делать единый анализ трат по нескольким картам.



В Райффайзен-Онлайн клиент банка может в один клик оформить доверенность для использования любого продукта другому клиенту банка, например, своему официальному или гражданскому супругу, родителям, ассистенту. В любой момент доверенность можно отозвать. Если близкий человек пока не является клиентом банка, то для совместного использования продуктов ему достаточно открыть текущий счёт в банке и создать собственный аккаунт в Райффайзен-Онлайн.



К одному продукту можно подключать неограниченное количество клиентов. Но сервис дает возможность основному держателю продуктов определять уровни доступа для другого человека. Информационный доступ позволит только просматривать параметры продукта - балансы, выписки, а операционный - совершать платежи и переводы. По желанию уровни доступа можно изменять в любой момент.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 05.10.2017