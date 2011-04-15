"Калашников" приобретает "Верфь братьев Нобель"

Концерн "Калашников", входящий в госкорпорацию "Ростех", планирует в I квартале 2018 года завершить сделку по приобретению 100% доли ООО "Верфь братьев Нобель" - крупнейшего судостроительного завода на Верхней Волге. Об этом сообщил Ростех.



Производственные мощности верфи располагаются на площади более 200 тыс. квадратных метров и позволяют строить морские и речные суда длиной до 140 м, шириной до 17 м и спусковым весом до 2.7 тыс. т. Предприятие может выполнять полный комплекс работ по строительству, ремонту и техническому обслуживанию судов.



Напомним, что в течение последних двух лет "Калашников" приобрел доли в судостроительных предприятиях "Рыбинская верфь" и ССЗ "Вымпел". Сегодня предприятия имеют стопроцентную загруженность заказами и успешно выполняют действующие контракты по линии гособоронзаказа и ВТС.



Судостроительный завод "Верфь братьев Нобель" был основан в 1907 году под руководством братьев Нобель. Сегодня завод является крупнейшим судостроительным предприятием на Верхней Волге. Площадь ООО "Верфь братьев Нобель" - более 214 тыс. кв. м, из которых 100 тыс. кв. м заняты хорошо оборудованными производственными цехами. Численность персонала составляет более 500 человек. Удобное географическое положение предприятия (выход в Балтийское, Черное и Каспийское моря) позволяет поставлять построенные суда заказчикам в любую точку земного шара в кратчайшие сроки.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



Концерн "Калашников" (до 2013 года - ОАО НПО "Ижмаш") - российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. В данный момент 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам (Алексею Криворучко, Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову).



В концерн входят три оружейных бренда: "Калашников" (боевое и гражданское оружие), Baikal (охотничье и гражданское оружие), Izhmash (спортивное оружие). Кроме того, компания создает дистанционно управляемые боевые модули, беспилотники и катера специального назначения. На долю концерна приходится около 95% производства российского стрелкового оружия.



Чистая прибыль концерна "Калашников" по МСФО за 2016 год увеличилась на 14.4% до 2.34 млрд руб. по сравнению с 2.04 млрд руб. годом ранее. В текущем году концерн планирует довести этот показатель до 3.038 млрд руб. Таким образом, ожидается рост на 29.5%. Выручка компании увеличилась почти в 2.2 раза до 18.3 млрд руб. Операционная прибыль концерна составила 4.1 млрд руб., показав рост в 2.8 раза.



По сообщениям местной прессы