Бинбанк запустил новый вклад "Хит сезона" со ставкой 8.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Депозит открывается в рублях на пять месяцев (150 дней), минимальная сумма - 50 тыс. руб. Процентная ставка 8.5% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада, ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет. Выплата процентов происходит в конце срока.



Вклад "Хит сезона" позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии проценты выплачиваются по льготной ставке 5% исходя из срока, в течение которого средства находились на счёте.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.





"AK&M" от 05.10.2017