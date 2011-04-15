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05/10/2017
15:28

Бинбанк запустил новый вклад "Хит сезона" со ставкой 8.5% годовых

Бинбанк запустил новый вклад "Хит сезона" со ставкой 8.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

Депозит открывается в рублях на пять месяцев (150 дней), минимальная сумма - 50 тыс. руб. Процентная ставка 8.5% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада, ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет. Выплата процентов происходит в конце срока.

Вклад "Хит сезона" позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии проценты выплачиваются по льготной ставке 5% исходя из срока, в течение которого средства находились на счёте.

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.


"AK&M" от 05.10.2017
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