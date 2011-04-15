РЖД в январе-сентябре увеличили перевозки пассажиров поездами "Сапсан" на 8% до 3.8 млн

ОАО "Российские железные дороги" в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозки пассажиров высокоскоростными поездами "Сапсан" на 8% до 3.8 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.



В том числе в сентябре текущего года было перевезено более 457 тыс. пассажиров, что также на 8% больше, чем в сентябре прошлого года.



Всего с начала эксплуатации высокоскоростные поезда "Сапсан" перевезли более 26 млн человек.



Положительная динамика связана с увеличением количества мест и объёмов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, время в пути, комфорт).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.





"AK&M" от 05.10.2017