Россия до конца года поставит 102 вагона для метрополитена Будапешта

Россия до конца 2017 года поставит 102 вагона для метрополитена Будапешта. Об этом шла речь на встрече министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, состоявшейся 4 октября, сообщает пресс-служба Минпромторга.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества, а также вопросы продвижения национальных промышленных интересов на рынки, которые поспособствуют наращиванию экономических выгод и устранению торговых дисбалансов.



Глава Минпромторга отметил положительные перспективы взаимодействия с АО "Уральская водная компания" в сфере водоочистки и водоснабжения. "Мы видим в данном проекте существенный потенциал для загрузки имеющихся мощностей промышленных предприятий Свердловской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа", - отметил Д.Мантуров.



Стороны также обсудили проект модернизации подвижного состава Будапештского метрополитена. Российская сторона подтвердила готовность своевременно и в полном объёме выполнить свои обязательства по контракту, в рамках которого до конца года планируется поставить ещё 102 вагона.



Глава ведомства отметил, что венгерские капиталы востребованы на российском рынке и могут иметь хорошую доходность. Примером является завод по производству фармацевтических препаратов в городе Егорьевск.



"В случае принятия менеджментом компании решения о расширении производственных мощностей или строительстве нового завода на территории РФ мы готовы рассмотреть возможность применения имеющихся на федеральном уровне механизмов господдержки, включая специальный инвестиционный контракт", - добавил Д.Мантуров.



Также министр напомнил, что ранее, на встрече в Будапеште, стороны обсуждали вопрос расширения географии полётов из Венгрии в Россию, в том числе из аэропорта "Шармеллек". Россия готова к сотрудничеству и ожидает, когда венгерская сторона направит дополнительную информацию для более предметной проработки вопроса об открытии регулярных прямых авиарейсов в российские города.



"AK&M" от 05.10.2017