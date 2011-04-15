Минтранс может вывести часть активов из ТрансКонтейнера перед его продажей

Правительство РФ сочло целесообразной продажу принадлежащего ОАО "РЖД" контрольного пакета акций ПАО "ТрансКонтейнер" "при благоприятной конъюнктуре рынка". Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



Однако вокруг компании снова возник спор - на этот раз о судьбе её терминалов, которые составляют около четверти российских мощностей.



Изданию удалось ознакомиться с письмом замминистра экономики РФ Станислава Воскресенского первому вице-премьеру Игорю Шувалову от 27 сентября. В документе изложена позиция Минэкономики относительно продажи принадлежащих РЖД 50% плюс двух акций ТрансКонтейнера - она названа "целесообразной". В то же время, уточняет чиновник, для повышения цены актива нужно долгосрочное регулирование контейнерных перевозок, а решение надо принимать с учётом их динамики внутри страны и транзитом из стран АТР.



Напомним, обсуждение данной сделки активизировалось весной, после предложения правительства проработать тему с анализом перспектив контейнерного рынка РФ, который летом провёл Аналитический центр (АЦ). АЦ и ведомства сошлись на том, что продавать пакет нужно целиком на открытом аукционе, возможно, вместе с 24.5% акций, принадлежащих НПФ "Благосостояние" (близок РЖД).



В Минэкономики подтвердили, что поддерживают продажу бумаг. В письме говорится о привлечении стратегического инвестора, и среди кандидатов перечислены группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (владеет 25.07% акций ТрансКонтейнера), Global Ports, UCL Holding Владимира Лисина, ГК "Дело" и РФПИ. Большинство претендентов уже официально подтверждали интерес к активу, только гендиректор Globaltrans (входит в группу с Global Ports) Валерий Шпаков в конце августа уточнил, что переговоров по ТрансКонтейнеру нет.



Минтранс согласен, что продавать нужно пакет РЖД целиком, но при этом ТрансКонтейнеру следует оперативно избавиться от сухих контейнерных терминалов. По словам замминистра транспорта Алана Лушникова, в Минтрансе пришли к выводу, что рост перевозок компании складывается преимущественно за счёт присутствия на рынке как оператора, и в меньшей степени - как владельца терминалов. В то же время другие операторы предпочитают не пользоваться терминалами ТрансКонтейнера из-за повышенных цен, пояснял чиновник.



Таким образом, Минтранс считает целесообразным выделение терминалов из ТрансКонтейнера и их продажу - в первую очередь там, где он имеет монопольное положение (Нижний Новгород, Казань, Челябинск и другие города). В министерстве подтвердили, что анализировали возможность разделения оператора и направили материалы в Минэкономики. В ФАС предложение Минтранса не получали, но идею продажи терминалов назвали привлекательной, особенно если деньги пойдут на приобретение дефицитных сейчас платформ.



В Минэкономики, наоборот, считают продажу терминалов нецелесообразной. В РЖД и претендентах на актив от комментариев отказались, а в "Сумме" ограничились замечанием, что вопрос покупки и продажи активов находится в компетенции органов управления ТрансКонтейнера.



По мнению экспертов, продажа терминалов принесёт ТрансКонтейнеру дополнительные средства, но будет противоречить логике развития участников этого рынка.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15.22%.



Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.01 раза до 2.836 млрд руб. с 1.412 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 30.29% до 30.673 млрд руб. с 23.543 млрд руб., прочие операционные доходы снизились на 34.11% до 226 млн руб. с 343 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2 раза до 3.542 млрд руб. с 1.768 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.07 раза до 2.751 млрд руб. с 1.331 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 30.11% до 30.45 млрд руб. с 23.404 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.18 раза до 3.388 млрд руб. с 1.552 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.14 раза до 3.478 млрд руб. с 1.623 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"