SALIC намерена инвестировать в совместный агробизнес АФК "Система" и членов семьи Louis Dreyfus

Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания SALIC рассматривает возможность инвестирования в RZ Agro Holding Ltd, совместное предприятие ПАО АФК "Система" и членов семьи Louis Dreyfus. Об этом говорится в сообщении АФК.



Соответствующее соглашение о намерениях подписано в рамках российско-саудовского делового инвестиционного форума, проходящего 4-5 октября 2017 года в Москве. Структура и параметры возможной сделки будут обсуждаться сторонами по результатам проведения комплексной проверки (due diligence) RZ Agro Holding Ltd.



RZ Agro Holding - один из крупнейших производителей зерна и масличных культур на юге России с земельным банком площадью 106 тыс. га, в равных долях контролируемый АФК "Система" и членами семьи Louis Dreyfus. Под управлением на данный момент находятся семь хозяйств, которые объединены в три региональных кластера в Ростовской области и Ставропольском крае.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2017 года сократилась на 20.8% до 1.579 млрд руб. с 1.994 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 1.6 млрд руб. за отчётный период, по сравнению с 2.2 млрд руб. в I квартале 2016 года. Снижение произошло, в частности, из-за сокращения финансовых доходов и доходов от курсовых разниц МТС, а также увеличения расходов на износ и амортизацию в Segezha Group. Выручка сократилась на 0.6% до 163.35 млрд руб. со 164.265 млрд руб. В отчетном квартале скорректированная OIBDA группы выросла на 3.2% до 44.395 млрд руб. с 43.001 млрд руб. Маржа скорректированной OIBDA группы составила 27.2% за отчетный квартал, по сравнению с 26.2% за соответствующий период 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО АФК Система" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла в 2 раза до 62.591 млрд руб. с 30. 747 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.7 раза до 6.006 млрд руб. с 10.476 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2 раза до 64.843 млрд руб. с 30.49 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"